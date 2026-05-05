Appuntamento elettorale il M5S presenta i candidati alle elezioni comunali

Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria vi invita alla conferenza stampa di presentazione dei propri candidati inseriti nella lista civica "Battaglia sindaco per Reggio", a sostegno del candidato sindaco Domenico Battaglia per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.I candidati consiglieri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Controcorrente presenta i suoi primi candidati: “Messina ha risposto in maniera incredibile” #perte

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