Comunali e il Patto di Caronte Fondazione Mediterranea | Un buon punto di partenza o di arrivo?

Il “Patto di Caronte”, recentemente sottoscritto dai candidati a sindaco di Reggio Calabria e Messina, finalizzato all’istituzione di una struttura amministrativa stabile con l’intento di favorire una gestione coordinata dell’Area dello Stretto, è da considerare un buon punto di partenza per la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Il patto di Caronte, firmato dai candidati Sindaco di Reggio e Messina, trova consensi: ora un DL per un’agenzia sull’area integrata dello StrettoLa sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra, il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ed il Gruppo escursionisti d’Aspromonte, esprimono il proprio compiacimento per la s ... strettoweb.com