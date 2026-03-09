Elezioni comunali 2026 Ex sindaco ' raduna' i fedelissimi e lancia il comitato civico

A Casagiove si sta delineando un nuovo percorso politico in vista delle elezioni comunali del 2026. Sabato scorso, un ex sindaco ha riunito alcuni cittadini attivi nel territorio, dando vita a un comitato civico. Durante l’incontro, le persone hanno discusso delle prospettive e delle sfide della città, creando le basi per un possibile progetto collettivo.

Primi incontri in vista delle elezioni amministrative. Un gruppo di cittadini avvia un percorso di confronto politico e civico per costruire una proposta condivisa per il governo della città Prende forma a Casagiove un nuovo percorso civico in vista delle prossime elezioni amministrative. Sabato scorso si è svolto un primo incontro tra cittadini impegnati nella vita sociale e politica del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto sul futuro della città. Secondo quanto emerso durante la riunione, molte altre persone hanno già manifestato interesse a partecipare al nuovo progetto per la città. In questa fase iniziale, tuttavia, si è scelto di partire da un gruppo ristretto, con l’obiettivo di strutturare gradualmente l’iniziativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

L'ex sindaco di Francavilla Luciani lancia il laboratorio civico aperto ai cittadini in vista delle elezioniIl progetto, lanciato online, si propone di creare uno spazio "di confronto stabile, capace di raccogliere idee, energie e competenze per costruire...

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni comunali

Temi più discussi: Comunali 2026, a Sesto Fiorentino è scontro nel PD sulle candidature contrapposte Pecchioli-Barducci – ASCOLTA; Elezioni comunali 2026, a Trecate Risorgimento socialista appoggia Raffaele Sacco; Elezioni amministrative, Cervia ti Amo punta sull'ex sindaco Roberto Zoffoli; Elezioni, ecco Alternativa Comune: Noi vera lista di sinistra. Corriamo da soli.

Elezioni Comunali Messina, Pergolizzi: basta allarmismi, la tesi sul rinvio del voto non ha fondamento giuridicoIn queste ore si stanno diffondendo ricostruzioni secondo cui le prossime elezioni comunali in Sicilia potrebbero addirittura essere annullate o rinviate perché non rispetterebbero alcune norme del T ... strettoweb.com

Elezioni Portici 2026, il sondaggio: Farroni è avanti, sull’operato di Cuomo giudizio positivoA Portici il campo largo resta diviso e il candidato sindaco è ancora un rebus. Un sondaggio Piepoli fotografa una città moderatamente soddisfatta ma indecisa. A Portici la partita per le Elezioni Com ... fanpage.it

ELEZIONI COMUNALI Questo risultato comporta degli strascichi non solo politici ma anche personali, perché si è consumato lo strappo con Forza Italia che lo sosteneva in maniera anomala da quasi cinque anni. #lattacco #elezionicomunali #lucera #cam - facebook.com facebook

Moratti “Per le elezioni comunali a Milano lavoriamo su un candidato civico” dlvr.it/TRLjGC x.com