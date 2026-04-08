Comunali Azione sostiene Legnini | candidati nella lista del Polo civico di De Cesare

Azione ha annunciato il supporto alla candidatura di Giovanni Legnini come sindaco di Chieti nelle prossime elezioni comunali. La decisione è stata comunicata dal partito guidato da Carlo Calenda, che sostiene la lista del Polo civico di De Cesare. La candidatura di Legnini si inserisce nel quadro delle elezioni amministrative in programma nella città.

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, annuncia ufficialmente il sostegno alla candidatura di Giovanni Legnini a sindaco di Chieti in vista delle prossime elezioni amministrative.La decisione, spiegano dal partito, nasce «nel segno della competenza, dell’autorevolezza e di un progetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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