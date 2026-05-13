Compravendita di dati sensibili indagato un finanziere già coinvolto nell’inchiesta di Milano
Un’indagine condotta dalla procura di Napoli riguarda il furto di dati sensibili e coperti da segreto d’ufficio, presumibilmente sottratti da membri delle forze dell’ordine. Tra gli indagati figura un finanziere, già coinvolto in un’inchiesta precedente a Milano. La vicenda si collega alle attività investigative delle autorità milanesi, che stanno esaminando possibili scambi e compravendita di informazioni riservate. La situazione si sviluppa nel quadro di un’indagine sulla sicurezza e sulla tutela dei dati personali.
Si intreccia con il lavoro della procura di Milano l’indagine della procura di Napoli sui dati sensibili e coperti da segreto d'ufficio che sarebbero stati rubati da alcuni appartenenti alle forze dell’ordine. Il punto di contatto è un indagato che nei mesi scorsi era già stato coinvolto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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