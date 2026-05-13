Compravendita di dati sensibili indagato un finanziere già coinvolto nell’inchiesta di Milano

Un’indagine condotta dalla procura di Napoli riguarda il furto di dati sensibili e coperti da segreto d’ufficio, presumibilmente sottratti da membri delle forze dell’ordine. Tra gli indagati figura un finanziere, già coinvolto in un’inchiesta precedente a Milano. La vicenda si collega alle attività investigative delle autorità milanesi, che stanno esaminando possibili scambi e compravendita di informazioni riservate. La situazione si sviluppa nel quadro di un’indagine sulla sicurezza e sulla tutela dei dati personali.

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Si intreccia con il lavoro della procura di Milano l’indagine della procura di Napoli sui dati sensibili e coperti da segreto d'ufficio che sarebbero stati rubati da alcuni appartenenti alle forze dell’ordine. Il punto di contatto è un indagato che nei mesi scorsi era già stato coinvolto.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Compravendita dati sensibili, coinvolti agenti della Polizia di Napoli e CasertaTempo di lettura: 2 minutiSono coinvolti agenti della Polizia di Stato di Napoli, Caserta e, a Roma, anche altri appartenenti delle forze dell’ordine. Napoli, compravendita di dati sensibili: tra le vittime personaggi dello spettacoloCi sono anche personaggi dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria, oltre a diverse società per azioni, tra i soggetti vittime... Temi più discussi: Traffico di dati sensibili (anche di vip) dalle banche dati della polizia: maxi operazione; Accesso abusivo a sistemi informatici, dati sensibili dei vip rubati e rivenduti; Spesa pubblica e Corte dei conti: le sfide della riforma; In Grecia il Qr Code blocca i minori: rivoluzione nella vendita di sigarette elettroniche. Gli accessi abusivi sarebbero circa un milione e mezzo. Coinvolta anche Equalize nella compravendita di dati sensibili #ANSA x.com Napoli, compravendita di dati sensibili: tra le vittime personaggi dello spettacoloCi sono anche personaggi dello spettacolo, della finanza e dell'imprenditoria, oltre a diverse società per azioni, tra i soggetti vittime dell'acquisizione ... lapresse.it Dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori, esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private. Eseguite a Napoli 29 misure cautelariDati sensibili di cantanti e calciatori, esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private. Eseguite a Napoli 29 misure cautelari ... lanotiziagiornale.it