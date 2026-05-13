Comprare casa costa di più a Milano o a Roma? La differenza di stipendio sorprende

Acquistare un immobile rappresenta una decisione finanziaria rilevante per molte famiglie italiane, specialmente nelle grandi città. Recenti dati mostrano che i costi di acquisto variano tra Milano e Roma, con differenze che sorprendono. La differenza di stipendio tra le due città è un aspetto che si lega ai prezzi delle abitazioni, rendendo più complesso il confronto tra le due realtà urbane.

Comprare casa è una delle scelte economiche più importanti per una famiglia, soprattutto nelle grandi città italiane, come Milano e Roma. Le due metropoli restano i due mercati simbolo del Paese: la prima associata a prezzi elevati e forte domanda, la seconda a un’offerta più ampia ma comunque estremamente complessa. Il confronto tra le due città mostra una distanza significativa non solo nel costo degli immobili, ma anche nello stipendio necessario per sostenere un mutuo. Ed è proprio questa differenza a rivelarsi una sorpresa. Costa di più comprare casa a Roma o a Milano?. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Milano per acquistare casa con un mutuo serve uno stipendio che si attesti intorno ai 3.🔗 Leggi su Funweek.it

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