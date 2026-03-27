Ieri sera al cinema Adriano di Roma si è tenuta la prima del film The Drama, con la partecipazione di Robert Pattinson e Zendaya. Numerosi volti noti del mondo dello spettacolo sono arrivati all’evento, attirando l’attenzione dei presenti. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico e di celebrità, con molte persone che hanno assistito alla proiezione e all’arrivo degli attori sul red carpet.

Robert Pattinson e Zendaya sono a Roma per promuovere il nuovo film di cui sono protagonisti, The Drama.Nella giornata di ieri dopo essere andati al serale di Amici (la puntata poi si vedrà sabato prossimo), gli attori si sono recati al cinema Adriano di Roma dove c’era una folla di fan e curiosi pronti ad accoglierli. Tra i presenti alla première anche tanti vip che si sono goduti la presenza di due star internazionali. Zendayaè l’attrice del momento e riesce ad ottenere successo con ogni film che fa ed anche il gossip parla di lei e di un possibilematrimonio segretocon Tom Holland. MentreRobert Pattinsoncirca 15 anni fa ha vissuto gli anni d’oro attraverso la saga diTwilightche ha avuto un successo immenso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - The Drama, Robert Pattinson e Zendaya fanno impazzire Roma: i vip presenti

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