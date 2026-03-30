A Roma sono stati avvistati recentemente due attori di fama internazionale. La presenza di Zendaya e Robert Pattinson nella città ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e fan, che hanno notato i loro spostamenti in diversi punti della Capitale. La loro presenza ha fatto parlare di sé, con molte persone che hanno condiviso foto e commenti sui social network.

La Capitale si trasforma in set internazionale: Zendaya e Robert Pattinson sono stati avvistati a Roma, attirando l’attenzione di fan e curiosi. Riprese e atmosfera da grande cinema I due attori, tra i volti più celebri del cinema contemporaneo, si trovano nella Capitale per un nuovo progetto cinematografico. Le riprese stanno coinvolgendo alcune delle location più suggestive della città, trasformando Roma in un vero e proprio set a cielo aperto. La presenza di Zendaya e Robert Pattinson ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan, con numerosi avvistamenti condivisi sui social. Fan in attesa e città sotto i riflettori Tra selfie, video e inseguimenti improvvisati, la presenza delle due star ha animato le strade romane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Zendaya e Robert Pattinson a Roma: star internazionali nella Capitale

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