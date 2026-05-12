Lavori per la complanarina nel fine settimana la Complanare Einaudi

Dal 15 al 18 maggio, la tangenziale Einaudi in direzione Bologna sarà chiusa nel tratto tra via Giardini e la Nuova Estense. La viabilità su questa tratta sarà regolata con traffico alternato. Durante il periodo, sarà inoltre chiuso l’innesto della strada provinciale n.

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Dal 15 al 18 maggio verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest'ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l'innesto della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cantiere nel fine settimana: chiude la Complanare, disagi sulla nuova EstenseDal 10 al 13 aprile verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità...