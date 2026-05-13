A Como si apre una nuova sfida per le squadre di calcio, che devono rispettare le regole Uefa sulla presenza di giocatori italiani nelle rose. La richiesta di italiani coinvolge già alcuni calciatori, tra cui uno proveniente dalla regione Emilia-Romagna. La normativa obbliga i club a inserire un certo numero di giocatori nazionali per le competizioni europee, portando a una selezione più attenta nel mercato dei trasferimenti.

Nel mondo del calcio “Europa” vuol dire “sogni”, ma per il Como significa anche “Italia”. Per soddisfare i requisiti delle liste Uefa nella prossima stagione la squadra in mano a Cesc Fabregas non potrà battezzare il suo esordio nelle coppe continentali con una rosa composta da calciatori cresciuti calcisticamente all’estero e allora in riva al lago sono già al vaglio diversi nomi che possano rinforzare la squadra e allo stesso tempo permettere al club di adeguarsi a quanto richiesto dalle norme. Incrociando questa necessità con l’indicazione dell’allenatore di rimpolpare le fasce, negli ultimi giorni è emerso un profilo ideale, anche se difficile da raggiungere: Andrea Cambiaso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, ora servono italiani per le coppe: il primo nome è Cambiaso

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