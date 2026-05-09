Como in Europa al Mapei | quando le italiane hanno dovuto emigrare per giocare le coppe Dall’Atalanta a casi quasi dimenticati

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha annunciato che, in caso di qualificazione alle competizioni europee, disputerà le partite casalinghe al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di situazioni in cui club italiani sono stati costretti a spostare le partite in altri stadi per motivi legati alle coppe europee. Tra i casi più recenti e meno noti, ci sono anche le esperienze di altre squadre che hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie strutture.

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