Il Como ha annunciato che, in caso di qualificazione alle competizioni europee, disputerà le partite casalinghe al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di situazioni in cui club italiani sono stati costretti a spostare le partite in altri stadi per motivi legati alle coppe europee. Tra i casi più recenti e meno noti, ci sono anche le esperienze di altre squadre che hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie strutture.

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como in Europa al Mapei: quando le italiane hanno dovuto “emigrare” per giocare le coppe. Dall’Atalanta a casi quasi dimenticati

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