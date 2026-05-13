Commovente dedica di Alessio a Debora a UeD | la coppia va via Rosanna disperata

Da tutto.tv 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 13 maggio, Alessio Pili Stella e Debora hanno deciso di abbandonare il programma insieme. La scena ha suscitato emozioni tra i presenti, mentre Rosanna si è mostrata molto dispiaciuta per la loro decisione. La coppia ha salutato i partecipanti e il pubblico prima di uscire dallo studio, lasciando un ricordo di un momento significativo della trasmissione.

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Nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora hanno lasciato il programma insieme. Marina Brachetta e Stefano, invece, sono stati accusati di avere un accordo, e non sono mancate polemiche e discussioni. Pesanti accuse contro Marina e Stefano a UeD, poi arriva un nuovo cavaliere. Marina Brachetta e Stefano sono stati i primi due protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha svelato che i due si siano sentiti dopo che lui ha interrotto la frequentazione con Cristina. Entrambi hanno specificato di essere solo amici, ma i presenti non hanno creduto alla loro versione dei fatti. Le interazioni che continuano ad esserci tra di loro in privato hanno iniziato a generare dei sospetti.🔗 Leggi su Tutto.tv

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