Confartigianato Imprese Sicilia ha avviato una serie di corsi di formazione dedicati alla logistica presso il centro Cefres di Palermo. L’iniziativa mira a fornire competenze specifiche nella gestione del trasporto merci, con l’obiettivo di aggiornare e qualificare i professionisti del settore. La scelta di Palermo come sede sottolinea l’impegno dell’associazione nel rafforzare le competenze logistiche nell’isola.

? Cosa sapere Confartigianato Imprese Sicilia attiva nuovi corsi di logistica presso il centro Cefres di Palermo.. I moduli da 74 e 150 ore mirano a colmare la carenza di autotrasportatori.. A Palermo, Confartigianato Imprese Sicilia attiva nuovi percorsi formativi presso il Centro di Formazione Regionale Artigianato Siciliano per rispondere alla carenza di figure specializzate nella logistica e nel trasporto merci. L’iniziativa, gestita dall’ente accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a colmare il vuoto di competenze professionali nel settore dell’autotrasporto siciliano. Le lezioni si terranno in via Emerico...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica in Sicilia: nuovi corsi per gestire il trasporto merci

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