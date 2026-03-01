Dal 2 al 3 marzo, in Italia, viene proiettato un film che narra la devozione al Sacro Cuore di Gesù, ispirato a un’apparizione a Santa. Il film, già campione d’incassi in Francia, ha attirato l’attenzione per la sua popolarità e il suo successo, rappresentando un fenomeno insolito in un momento di tendenze cinematografiche diverse. La proiezione si svolge in più sale del paese, suscitando interesse tra il pubblico.

Un ritorno al cuore del Cristianesimo che viene da una nazione fino ad oggi famosa per l'abbandono della fede cristiana: la Francia, dove oggi però più di 20.000 adulti chiedono il battesimo cattolico, Qualcosa sta cambiando. Il film racconta l'origine di una delle spiritualità cattoliche più interiori e profonde: quella al Sacro Cuore di Gesù, a cui è consacrata la celebre Chiesa di MontMartre a Parigi e che deriva dall'apparizione di Gesù alla santa suora Maria Margherita Alacoque avvenuta nel 1689 nel monastero di Paray Le Monial sulle alpi francesi. Da allora questo culto è cresciuto fino ad esplodere nel Novecento e appare vivo ancora oggi, anche in Francia, anche fra i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Sacro Cuore. Il Suo Regno non avrà mai fine". Ora anche in Italia il film religioso campione d'incassi in Francia. Un segno sorprendente in controtendenza

Leggi anche: Sacro Cuore: arriva finalmente nelle sale italiane il film che ha commosso la Francia

Se te lo sei perso al cinema, ora arriva su Netflix: il film campione di incassi con Timothée Chalamet e ZendayaArriva il sequel di un film emozionante che ha fatto esplodere i cinema di tutto il mondo.

‘SACRED HEART’ FILM BECOMES SURPRISE BOX-OFFICE HIT IN FRANCE | ‘SACRED HEART’ FILM | BOX-OFFICE HIT

Altri aggiornamenti su Sacro Cuore.

Temi più discussi: Sacro Cuore, trama e cast del film francese campione di incassi; Sacro Cuore - Il suo Regno non Avrà mai Fine; Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine; Spiritualità: Savona, il 3 e il 4 marzo al Multisala Diana la proiezione del docufilm francese Sacro Cuore.

Sacro Cuore, di cosa parla il film documentario francese campione di incassiArriva in Italia, in programmazione dal 2 marzo, Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine, film documentario del 2025 di Sabrina e Steven Gunnell, che in Francia ha avuto uno straordinario success ... tg24.sky.it

Anche a Savona la proiezione del docufilm francese Sacro CuoreMartedì 3 e mercoledì 4 marzo alle ore 18 e alle 20 nella Sala 1 del Multisala Diana sarà proiettato il docufilm Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine, che celebra il 350esimo anniversario ... savonanews.it

chiesa sacro Cuore di Gesù... Bologna - facebook.com facebook