Messaggio alla Città di Foggia per la Solennità della BVM Iconavetere

Il messaggio alla città di Foggia in occasione della Solennità della B.V.M. Iconavetere è stato diffuso il 20 marzo 2026. La comunicazione invita i cittadini a riflettere sul ruolo di madri e padri di fronte alla Madre di Dio e Madre nostra, sottolineando l’importanza di questa figura religiosa senza entrare in analisi o giudizi. La comunicazione si rivolge direttamente alla comunità locale.

MESSAGGIO ALLA CITTÀ DI FOGGIA PER LA SOLENNITÀ DELLA B.V.M.ICONAVETEREFoggia, 20 marzo 2026Di fronte alla Madre di Dio e Madre nostra dobbiamo porci la domanda di come essere noi madri epadri. Dalla croce le parole di Gesù sono per la sua famiglia: la Chiesa. A Maria, mostrando il giovanediscepolo Giovanni, dice “Ecco tuo figlio” e a Giovanni dice “Ecco tua Madre”. Care madri, cari padri, guardiamo i nostri figli con la stessa tenerezza e preoccupazione di Gesù echiediamoci come crescerli nella vita buona del Vangelo. I giovani non vanno iper-protetti, scusati per ognierrore che fanno, fino a contestare gli insegnanti. L’autorità su di loro è compito di tutta la società, di tuttala comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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