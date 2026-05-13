In questo articolo vengono presentati quindici trucchi nascosti di Windows 11 utili nel 2026, tra scorciatoie da tastiera, funzioni avanzate e consigli pratici per sfruttare al meglio il sistema operativo. Si tratta di suggerimenti studiati per migliorare l’esperienza d’uso e ottimizzare le prestazioni del computer. Tutte le tecniche descritte sono basate su funzionalità ufficiali di Windows 11 e sono facilmente applicabili dagli utenti.

15 trucchi nascosti di Windows 11 che devi conoscere nel 2026: scorciatoie, funzioni avanzate e consigli per usare il PC al massimo. Windows 11 nel 2026 è un sistema operativo molto più ricco e capace di quello che sembra in superficie. Oltre all'interfaccia rinnovata e al menu Start centrato, nasconde decine di funzionalità avanzate che la maggior parte degli utenti non conosce, o non usa, e che possono trasformare radicalmente la produttività quotidiana. La maggior parte degli utenti conosce Ctrl+C e Ctrl+V, ma pochissimi sanno che Windows 11 ha una cronologia degli appunti integrata. Premendo Win+V si apre un pannello con tutto quello che hai copiato nelle ultime sessioni, testi, immagini e link.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Come usare Windows 11 al massimo: 15 trucchi nascosti che non conosci

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