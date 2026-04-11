È stato scoperto un tentativo di truffa online che sfrutta un sito web che riproduce fedelmente il portale di assistenza tecnica di Microsoft. Il sito inganna gli utenti offrendo un falso aggiornamento per Windows 11 24H2, creando così una trappola digitale. La truffa mira a sottrarre dati personali e informazioni sensibili attraverso questo inganno.

Un sofisticato tentativo di furto dati si è materializzato attraverso un portale web che imita perfettamente il sito di assistenza tecnica di Microsoft, attirando utenti con la promessa di un aggiornamento per Windows 11 24H2. La trappola digitale, identificata dai ricercatori di Malwarebytes, utilizza un file scaricabile per installare un malware capace di sottrarre informazioni sensibili e credenziali di accesso. La meccanica dell’inganno: dal falso download al furto dei token. L’attacco si basa su una precisa strategia di inganno visivo e tecnico. Una volta raggiunta la pagina malevola, probabilmente tramite ricerche mirate sui motori di ricerca o campagne di phishing, l’utente viene spinto a cliccare su un pulsante per ottenere l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso aggiornamento Windows 11: la trappola che ruba i dati online

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