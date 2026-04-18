Pericolo Windows 11 | il falso aggiornamento che svuota i conti bancari

Negli ultimi giorni è stato segnalato un tentativo di truffa che sfrutta un falso aggiornamento di Windows 11. Il malware si presenta come un pacchetto cumulativo di 83 megabyte, distribuito tramite un sito web non ufficiale. L’obiettivo è ingannare gli utenti e rubare credenziali bancarie e dati personali. La minaccia coinvolge chi clicca sul link e scarica il file, credendo di installare un reale aggiornamento del sistema operativo.

Un falso aggiornamento per Windows 11, camuffato da pacchetto cumulativo da 83 megabyte, sta colpendo gli utenti attraverso un sito web fraudolento per sottrarre credenziali bancarie e dati sensibili. La minaccia, individuata il 9 aprile 2026 dal ricercatore Stefan Dasic di Malwarebytes, utilizza tecniche sofisticate di occultamento per bypassare i sistemi di sicurezza e svuotare i browser delle informazioni salvate. L’inganno digitale dietro il falso file MSI. Il meccanismo di attacco si basa su un dominio registrato con typosquatting, denominato microsoft-update.support, che presenta una pagina interamente in lingua francese. Il sito simula l’interfaccia ufficiale di Microsoft per indurre l’utente a scaricare WindowsUpdate 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo Windows 11: il falso aggiornamento che svuota i conti bancari Notizie correlate Windows 11: il falso aggiornamento da 83 MB che ruba i dati bancariUn sofisticato attacco informatico sta sfruttando la vulnerabilità della fiducia digitale, camuffando un malware pericoloso sotto le spoglie di un... Falso aggiornamento Windows 11: la trappola che ruba i dati onlineUn sofisticato tentativo di furto dati si è materializzato attraverso un portale web che imita perfettamente il sito di assistenza tecnica di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un finto aggiornamento di Windows 11 diffonde malware e può rubare password: come riconoscerlo; Falso update di Windows 11 ruba password, a cosa fare attenzione; Attenzione a questo aggiornamento Windows: sembra ufficiale, ma ruba tutti i tuoi dati; Windows 11, Recall è ancora un rischio per la privacy secondo un ricercatore. Windows 11: c'è un sito fasullo che diffonde un malware spacciandolo per aggiornamento di sistemaUn sito falso imita Microsoft e distribuisce un aggiornamento di Windows 11 che nasconde malware. Ecco come funziona la truffa e come difendersi. Scopri di più ... libero.it Aggiorna subito Windows 11: sei in pericoloIeri è uscita una patch che risolve due vulnerabilità zero-day di Windows, di cui una attualmente oggetto di attacchi: aggiorna subito. telefonino.net Un pericoloso attacco hacker, tramite un finto aggiornamento di Windows 11, rischia di mettere in pericolo anche il vostro PC. Ecco come evitarlo. facebook