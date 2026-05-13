Come un taglio nel vetro | a Bagheria si presenta il nuovo libro di Giusi Russo
Si terrà mercoledì 20 maggio, alle ore 17:30, nella sala Martorana - Fumagalli di villa Butera, a Bagheria, la presentazione dell'ultima opera letteraria della scrittrice Giusi Russo, dal titolo "Come un taglio nel vetro" (Santelli Editore).L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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