Allo stand Florio si presenta il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Giusi Russo
Dopo il successo a Casa Sanremo Writers 2026, il nuovo romanzo di Giusi Russo, Come un taglio nel vetro, sarà ora presentato per la prima volta a Palermo, domenica 10 maggio alle ore 17.30 presso lo Stand Florio, in via Messina Marine 40. A dialogare con l’autrice pluripremiata - recentemente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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