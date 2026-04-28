Come un taglio nel vetro il nuovo libro di Giusi Russo ambientato nella Sicilia degli anni ’70
La pluripremiata scrittrice Giusi Russo torna in libreria dal 28 aprile con "Come un taglio nel vetro"(Edizioni clandestine-gruppo Santelli, collana Narrazioni clandestine), un romanzo di formazione e memoria che attraversa gli anni '70 in una Sicilia periferica, selvaggia e mitica, dove l'amore.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Come un taglio nel vetro; Il Cammino di Davide Cappelletti.