Come un taglio nel vetro il nuovo libro di Giusi Russo ambientato nella Sicilia degli anni ’70

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pluripremiata scrittrice Giusi Russo torna in libreria dal 28 aprile con "Come un taglio nel vetro"(Edizioni clandestine-gruppo Santelli, collana Narrazioni clandestine), un romanzo di formazione e memoria che attraversa gli anni '70 in una Sicilia periferica, selvaggia e mitica, dove l'amore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Si parla di: Come un taglio nel vetro; Il Cammino di Davide Cappelletti.

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