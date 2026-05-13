Un lettore ha inviato una fotografia scattata nelle campagne di Aradeo, catturando un primo piano che si distingue per la sua intensità. Lo scatto, definito da chi l'ha visto come “come un occhio magico”, mette in evidenza i dettagli di una scena naturale, offrendo uno scorcio suggestivo della zona. La foto è stata condivisa con l'intento di mostrare un’immagine unica di quei luoghi.

ARADEO - Lo scatto di un nostro lettore, Vittorio Piano, dalle campagne di Aradeo. Un primo piano davvero magico. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Inscryption ITA, un occhio magico

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Il libro dell'occhio magico da cui ho imparato. È un libro di rompicapi. Copyright 1994. reddit

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