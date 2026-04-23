Occhio per occhio nave per nave | le ritorsioni nello stretto di Hormuz

Nel tratto di mare tra le coste di due paesi, si sono verificati scontri tra navi militari e commerciali, con alcune imbarcazioni coinvolte in atti di ritorsione reciproca. Si tratta di un’area strategica nota per le tensioni tra Stati, dove episodi di aggressione si sono ripetuti nel corso degli ultimi giorni. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le parti coinvolte continuano a scambiarsi azioni di risposta.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del sequestro di due navi MSC da parte della marina iraniana nello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Fanpage.it IRAN OCCHIO ALLO STRETTO DI HORMUZ: È L'ARMA USA CONTRO LA CINA | Con Antonio Maria Rinaldi Notizie correlate Iran-Usa, nave iraniana sequestrata nello Stretto di Hormuz: petrolio in rialzoI prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente lunedì, a causa delle rinnovate tensioni tra Trump e Iran che hanno scosso i mercati. Leggi anche: I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, Khamenei: “Possiamo affondare la loro nave” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il sequestro di due navi da parte dell’Iran è una cosa grossa; Teheran si vendica e ferma tre mercantili: coinvolta anche Msc; Guerra in Iran. Trump: Colloqui possibili già venerdì. Teheran sequestra 2 navi Msc a Hormuz; L'Iran sequestra due navi a Hormuz. Casa Bianca: Non potranno ottenere una bomba nucleare: devono consegnare l'uranio arricchito. Occhio pigro: cosa si può fare dopo i 50 anni e perché le lenti progressive a volte non funzionanoVista sfocata, difficoltà di lettura, scarsa percezione della profondità: sono alcuni dei sintomi legati all’occhio pigro, o ambliopia, un disturbo dello sviluppo visivo che si manifesta in età ... repubblica.it Nuova speranza per l'occhio secco: ghiandole lacrimali da staminaliUn gruppo di ricercatori dell'Università di Birmingham (UK) ha ora creato in laboratorio organoidi di ghiandole lacrimali a partire da cellule staminali embrionali umane. Strutture tridimensionali che ... gazzetta.it OCCHIO AGLI SBALZI: DAL FREDDO DEL MATTINO AL TEPORE DEL POMERIGGIO! - facebook.com facebook “Occhio per occhio, petroliera per petroliera” Stallo per lo stretto di Hormuz Nel frattempo l’Iran sequestra due navi: una è la MSC Francesca Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com