Mattarella L’Ia opportunità da governare valorizzando le competenze

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità da gestire con attenzione, valorizzando le competenze degli italiani. Durante un evento a Roma, ha sottolineato come la creatività, elemento distintivo del lavoro artigianale, industriale e agricolo, sia un patrimonio importante per il Paese. La discussione si è concentrata sul ruolo delle capacità umane nel contesto dell’innovazione tecnologica.

ROMA (ITALPRESS) – “La creatività è segno distintivo dell’esperienza degli italiani, a partire dai mestieri dell’artigianato, opportunamente evocati nel titolo dell’incontro, sino alle produzioni di eccellenza espresse dall’intero apparato industriale e agricolo italiano. Il lavoro, nella sua connotazione etica, sociale e culturale, è stato posto a fondamento della Repubblica, come elemento di affermazione della dignità umana, della libertà di ciascuno, come fattore di coesione della comunità nazionale. La sfida rappresentata dal dilagare dell’applicazione dell’antelligenza artificiale ai diversi ambiti costituisce un’opportunità da governare, nell’ottica della valorizzazione delle competenze affinchè il mercato del lavoro sappia essere sempre più dinamico e inclusivo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Competenze merito e pari opportunità. Così le donne crescono in aziendaIn occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento... Quantum, IA e gender gap. Perché le competenze Stem sono asset strategiciDalla sicurezza nazionale alla competitività industriale, passando per l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e il mercato del lavoro. Contenuti utili per approfondire Mattarella L'Ia opportunità da... Temi più discussi: Mattarella, per dirla con parole chiare: Azioni unilaterali mettono a rischio l'ordine internazionale; Mattarella: Europa dica no a una guerra senza sbocco. Sovranismo assoluto insofferente a regole; Mattarella in Spagna: 'L'Europa dica no all'ampliamento dei conflitti'; Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: L'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran. Mattarella L'Ia opportunità da governare valorizzando le competenzeROMA (ITALPRESS) – La creatività è segno distintivo dell’esperienza degli italiani, a partire dai mestieri dell’artigianato, ... iltempo.it Mattarella, sfida Ia è opportunità da governare per valorizzare competenze(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - La sfida rappresentata dal dilagare dell'applicazione dell'intelligenza artificiale ai diversi ambiti costituisce un'opportunità da governare nell'ottica della valorizzazio ... msn.com Nicola Porro. . Si chiude la campagna elettorale e i contrari al referendum tirano fuori di nuovo la “Costituzione antifascista“. Ma è come dare del distratto a Mattarella, che questa riforma l’ha controfirmato e ha indetto il referendum. L’editoriale di Alessandro S facebook La coppia si è recata al Palazzo apostolico vaticano. Ieri, invece, l'incontro con Sergio Mattarella a Salamanca. x.com