Come è vestita Kate | il look della principessa che è già icona di stile

Il 13 maggio 2026, una figura nota nel mondo reale ha attirato l’attenzione a Reggio Emilia durante un evento nel centro storico. La persona, molto discussa e seguita, si è mostrata in pubblico in un abbigliamento curato, attirando numerosi spettatori presenti nella zona. L’area era sorvegliata e piena di persone desiderose di ammirare da vicino il suo aspetto. La presenza ha suscitato grande interesse tra i presenti, che hanno assistito alla sua apparizione.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Radiosa ed elegante ha fatto la sua apparizione la tanto attesa principessa del Galles Kate Middelton nella piazza principale di Reggio Emilia, in un centro storico blindato e affollato da tanti ammiratori accorsi per vedere dal vivo la futura regina d’Inghilterra. Il tailleur della principessa. Per la sua prima visita in solitaria fuori dal Regno Unito, dopo la remissione dalla malattia, e volta alla scoperta dei valori fondanti del Reggio Emilia Approach, che ha reso gli asili reggiani famosi nel mondo, ha scelto un tailleur pantalone ceruleo con la giacca lunga e morbida, abbinata ad un pantalone flare, sotto una camicetta bianca dallo scollo elegante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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