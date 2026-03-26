Kate Middleton che per l' insediamento della prima arcivescova di Canterbury della storia si è vestita letteralmente del suo ruolo

Durante un evento di rilevanza storica, un membro della famiglia reale ha partecipato indossando un cappotto in tessuto principe di Galles e un cappello con motivo pied-de-poule. La partecipante ha scelto un abbigliamento che ha richiamato il suo ruolo, mantenendo uno stile elegante e curato, in linea con le occasioni ufficiali. L'evento ha segnato una tappa importante nella cerimonia di insediamento di una figura ecclesiastica di rilievo.

Kate Middleton ha accompagnato William, il principe di Galles, alla cerimonia di «intronizzazione» di Sarah Mullally, la prima donna a capo della Chiesa d'Inghilterra dalla Riforma del XVI secolo e dalla conseguente rottura con Roma, che si è tenuta nella cattedrale di Canterbury. Un evento di portata storica che segna l'inizio simbolico del ministero della ex infermiera del servizio sanitario nazionale ordinata sacerdote nel 2002 e diventata la prima donna vescovo di Londra nel 2018. Prima di lei, a partire da Sant'Agostino nel 597 d.C., solo uomini hanno ricoperto il ruolo di arcivescovo di Canterbury: le donne in fondo sono state ammesse al sacerdozio nella Church of England nel 1994. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, che per l'insediamento della prima arcivescova di Canterbury della storia si è vestita letteralmente del suo ruolo Articoli correlati Nel corso degli anni, lo stile di Kate Middleton ha seguito un’evoluzione coerente con il suo ruolo all’interno della monarchia britannicaL’evoluzione dei look della principessa dimostra come la moda possa accompagnare il tempo, riflettendo ruolo, maturità e identità senza mai perdere... Kate Middleton oggi: consapevole del suo marchio, padrona della sua influenzaIl principe William e Kate Middleton hanno fatto una visita a sorpresa in un ospedale londinese giovedì, segnando il loro ritorno agli impegni... Una selezione di notizie su Kate Middleton Temi più discussi: Kate Middleton, un cappotto per rendere omaggio al presidente della Nigeria; Kate Middleton, due anni dall’annuncio della malattia: Oggi è una persona diversa; Kate Middleton sulla famiglia: Mangiare insieme è sempre più difficile; La nuora del presidente nigeriano ruba l’abito a Kate Middleton. Kate Middleton, il dettaglio misterioso affascina ma rischia l’erroreKate Middleton alla cerimonia di insediamento dell’Arcivescovo di Canterbury sfoggia un cappello di Juliette Botterill e rischia l’incidente diplomatico. dilei.it Kate Middleton, il risentimento di Meghan Markle: Non capiva perché dovesse essere ReginaIl rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton continua a fare discutere. Stavolta a tornare sull’argomento è il biografo reale Tom Bower che nel suo nuovo libro Betrayal: Power, Deceit and the Fight ... dilei.it Kate Middleton et William : pourquoi leur dernier cliché provoque autant le trouble - facebook.com facebook Perché Kate Middleton indossa sempre la stessa tiara (amata anche da Lady D) x.com