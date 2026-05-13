Dopo un’ora e tredici di partita, il tennista tedesco serve per chiudere il match contro Luciano Darderi. Fino a quel momento, Darderi aveva mostrato una risposta debole e aveva subito parecchi punti. La sfida si avvia ormai verso la conclusione, con Zverev che si avvicina alla vittoria. La partita si sta svolgendo senza particolari sorprese, con il tennista tedesco che si prepara a chiudere il set.

Dopo un’ora e tredici di gioco Alexander Zverev serve per il match. Luciano Darderi fino a quel momento ha opposto ben poca resistenza. Il rovescio, il suo colpo più debole, si è sbriciolato di fronte al rovescio imperioso di Alexander Zverev. Negli ultimi tempi Zverev non perde con nessuno, se non da italiani. Da Indian Wells in avanti ha perso solo da Sinner e Cobolli. Zverev ha sintetizzato la situazione dopo la finale di Madrid, persa in 57 minuti: «Ora ci sono due gradini, tra Sinner e tutti gli altri. Tra Sinner e Alcaraz e me e forse Djokovic, e poi tutti gli altri giocatori». È un po’ patetico sentire Zverev provarsi a convincere di stare sullo stesso livello di pluricampioni Slam, ma su una cosa aveva ragione: per chiunque non si chiami Sinner o Alcaraz è molto difficile batterlo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come Darderi si è infilato sotto la pelle di Zverev

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