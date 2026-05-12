Internazionali Musetti si arrende a Ruud e ai suoi problemi muscolari Segue la sfida tra Darderi e Zverev
Durante gli Internazionali d’Italia, Musetti ha concluso il suo incontro contro Ruud, che ha dovuto affrontare problemi muscolari durante la partita. La sfida tra Darderi e Zverev è attesa come l’ultimo match in programma oggi. La presenza del team azzurro si è ridotta rispetto alle giornate precedenti, segnando una fase più ridotta del torneo al Foro Italico di Roma.
Roma, 12 maggio 2026 - Si assottiglia il team azzurro presente agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Sul Centrale è caduto anche Lorenzo Musetti, n.10 Atp e ottavo nel seeding, battuto negli ottavi con il punteggio di 6-3 6-1, in un'ora e 18 minuti di gioco, dal norvegese Casper Ruud, 25esimo al mondo e testa di serie numero 23. Ruud, avvantaggiato nel match anche dai problemi muscolari che hanno accompagnato Musetti durante tutta la settimana al Foro Italico, vola ai quarti dove affronterà il vincente della sfida Khachanov-Prizmic. Dopo scenderà in campo Luciano Darderi nella BNP Paribas Arena, per affrontare la testa di serie n.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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