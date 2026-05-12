Internazionali Musetti si arrende a Ruud e ai suoi problemi muscolari Segue la sfida tra Darderi e Zverev

Durante gli Internazionali d’Italia, Musetti ha concluso il suo incontro contro Ruud, che ha dovuto affrontare problemi muscolari durante la partita. La sfida tra Darderi e Zverev è attesa come l’ultimo match in programma oggi. La presenza del team azzurro si è ridotta rispetto alle giornate precedenti, segnando una fase più ridotta del torneo al Foro Italico di Roma.

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