Così Canada Goose e Haider Ackermann si schierano per una causa ambientale

Canada Goose e Haider Ackermann hanno lanciato una nuova capsule chiamata Snow Goose x PBI, che unisce il patrimonio del marchio con un impegno per la sostenibilità ambientale. La collezione mette in mostra materiali e design pensati per ridurre l’impatto ecologico, riflettendo un interesse condiviso per la tutela del pianeta. Entrambe le aziende si sono impegnate pubblicamente a sostenere questa causa attraverso questa collaborazione.

C'è un legame tra heritage, ricerca e responsabilità ambientale che trova la sua espressione nella nuova capsule Snow Goose x PBI firmata Canada Goose. Si tratta di un filo rosso, o meglio, bianco ghiaccio, che rinnova il dialogo tra moda e conservazione artica grazie a un'edizione limitata, ultimo capitolo di una collaborazione storica tra il brand e Polar Bears International (PBI, appunto), l'unica organizzazione interamente dedicata alla tutela degli orsi polari e del ghiaccio marino da cui dipendono. Con la Snow Goose x PBI, Canada Goose celebra un incredibile animale, iconico, solitario, perfettamente adattato all'estremo. Il nome scientifico dell'orso polare è Ursus maritimus che racconta molto della sua natura definendolo un "orso del mare", perché dal ghiaccio marino dipende per cacciare, spostarsi e sopravvivere.