Shia LaBeouf | La mia anima è come una sneaker di Golden Goose E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana sono emerse diverse dichiarazioni di personaggi noti legate al mondo della moda e dello stile di vita. Shia LaBeouf ha paragonato la propria anima a una sneaker di Golden Goose, mentre Lauren Sánchez Bezos e Pieter Mulier hanno condiviso alcune riflessioni sulle tendenze e le scelte di moda. Ecco le frasi più significative e intriganti che hanno attirato l’attenzione.

Ospite al The Today Show per promuovere il suo nuovo libro per bambini, Lauren Sánchez ha raccontato al conduttore Craig Melvin come è stata coinvolta nel Met Gala di quest’anno: «Quando Anna Wintour mi ha chiamato e mi ha detto: “Vuoi fare da co-chair e anche essere tra gli sponsor del Met?” mi sono sentita così onorata». «E poi mi ha rivelato il tema: Fashion is Art, e questi designer sono veri artisti», ha continuato la giornalista e moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos citando Elsa Schiaparelli: «Era la migliore amica di Salvador Dalí: il suo mezzo era la tela, mentre quello di lei erano i vestiti. Quindi uniremo tutte queste cose. Sarà emozionante vedere cosa indosseranno tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

