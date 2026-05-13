Nella settimana in corso, le previsioni meteo segnano un cambiamento improvviso con un calo delle temperature e condizioni di maltempo che coinvolgono anche le aree montuose. Si prevede pioggia e neve, con quest'ultima che potrebbe accumulare fino a mezzo metro di neve fresca. Le temperature più fredde hanno portato questa variazione, che si protrarrà fino alla fine della settimana.

Roma, 13 maggio 2026 – La primavera mette la marcia indietro: fresco, pioggia e addirittura neve (ovviamente in montagna) caratterizzeranno il resto della settimana. Da giovedì 14 maggio una nuova perturbazione nordatlantica porterà ancora precipitazioni e vento forte, con i fiocchi bianchi che sono attesi sulle Alpi oltre i 1500 metri. Sarà una fase di graduale ma severo maltempo, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it. Per un po’ di sole bisogna attendere domenica. Il culmine si registrerà venerdì 15 quando la perturbazione interesserà tutta la Penisola: le temperature subiranno un brusco calo, con le massime che faticheranno a superare la soglia dei 15 gradi perfino a Roma mentre sull'arco alpino, sempre oltre i 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colpo di scena: torna la neve, ne cadrà anche mezzo metro

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