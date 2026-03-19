Le previsioni indicano un consistente abbassamento delle temperature e l’arrivo di nuove perturbazioni che porteranno abbondanti nevicate sulle Alpi. La stagione sciistica continuerà almeno fino a Pasqua, grazie alla quantità di neve prevista in queste settimane. Le località alpine si preparano ad accogliere gli appassionati con condizioni favorevoli per le attività sulla neve.

La stagione sciistica è destinata a proseguire ancora a lungo e, visto il nuovo carico di neve in arrivo, almeno fino a Pasqua non dovrebbero esserci problemi per le località alpine. Dopo le nevicate sull’Appennino nelle ultime ore, un clima via via più freddo e instabile interesserà anche le regioni settentrionali e le Alpi. Dove cadrà più neve. Nel dettaglio, le “danze” si apriranno a partire da sabato dopo un venerdì ancora di bel tempo e nubi innocue. A partire dal pomeriggio del 21 marzo ecco che un fronte freddo in ingresso da Est inizierà ad abbordare il Triveneto con le Dolomiti a ricevere il primo carico di neve già da quote intorno agli 8-900 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno delle neve in grande stile: quanta ne cadrà sulle Alpi

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