Primavera? In Trentino è ancora inverno | mezzo metro di neve caduto in 24 ore
In Trentino, la primavera sembra ancora lontana. Nelle ultime ventiquattro ore, le montagne della regione hanno ricevuto circa mezzo metro di neve, riportando il paesaggio a un aspetto tipicamente invernale. La neve ha coperto le cime e le vallate, creando un contrasto evidente rispetto alle giornate più calde della stagione. La situazione interessa diverse zone montuose della regione.
Oltre i 1.700 metri si sono accumulati mediamente tra 20 e 50 centimetri di neve fresca, con punte di circa mezzo metro misurate questa mattina sui passi Fedaia, Valles, Rolle e San Pellegrino. Da lunedì 16 marzo si prevede cielo in prevalenza soleggiato o velato, con locali foschie o nubi basse al mattino in rapida dissoluzione Altroché primavera: nelle ultime 24 ore le montagne trentine sono tornate pienamente alla loro veste invernale. Oltre i 1.700 metri si sono accumulati mediamente tra 20 e 50 centimetri di neve fresca, con punte di circa mezzo metro misurate questa mattina sui passi Fedaia, Valles, Rolle e San Pellegrino. Lo comunica Meteotrentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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