Colpo agli Artigiani Veneziani di Fossò | 8 arresti 11 persone indagate VIDEO
Otto persone sono state arrestate e altre undici sono state denunciate in un’indagine condotta dai carabinieri di Venezia e Milano, che ha portato al recupero di articoli di pelletteria di alta gamma per un valore di 600mila euro. Le operazioni sono scaturite da un maxi furto ai danni di un’attività artigianale della zona veneziana. Gli arresti sono stati effettuati su ordine del gip del tribunale di Milano.
Un maxi furto di articoli di pelletteria di alta gamma per un valore di 600mila euro ha portato all'arresto di otto cittadini rumeni da parte dei carabinieri di Venezia con il supporto dei colleghi di Milano su ordinanza del gip del capoluogo lombardo. Altre 11 persone risultano indagate. Le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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