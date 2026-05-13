Colpo agli Artigiani Veneziani di Fossò | 8 arresti 11 persone indagate VIDEO

Otto persone sono state arrestate e altre undici sono state denunciate in un’indagine condotta dai carabinieri di Venezia e Milano, che ha portato al recupero di articoli di pelletteria di alta gamma per un valore di 600mila euro. Le operazioni sono scaturite da un maxi furto ai danni di un’attività artigianale della zona veneziana. Gli arresti sono stati effettuati su ordine del gip del tribunale di Milano.

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