VIDEO Conti svuotati con siti bancari falsi | indagate 68 persone sequestri milionari

Oggi, i Carabinieri di Battipaglia e i finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 68 persone coinvolte in un’indagine su furti di dati bancari attraverso siti falsi. Sono stati sequestrati beni per un valore di diversi milioni di euro e sono in corso accertamenti sui conti coinvolti nel raggiro. L’operazione mira a smantellare un sistema di truffe online.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, con cui è stato disposto il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari, finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite. Il fascicolo è iscritto a carico di 68 persone indagate per riciclaggio. L'indagine trae origine dalla denuncia di un cittadino, presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana (SA), relativa all'apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome.