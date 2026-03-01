Truffe agli anziani | dopo gli arresti va a segno un altro colpo a Tornareccio

A Tornareccio, negli ultimi due mesi, si sono verificati diversi episodi di furti e truffe ai danni di anziani. Dopo gli arresti relativi a precedenti episodi, si è registrato un nuovo colpo nel paese, che ha coinvolto ancora una volta persone di età avanzata. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che si trova a fronteggiare una serie di episodi criminosi ripetuti.

Non c'è pace per il comune di Tornareccio, colpito negli ultimi due mesi da episodi di furti e truffe ai danni di persone anziane. Dopo la brillante operazione dei carabinieri di Archi, che giovedì 26 febbraio sono riusciti a fermare e bloccare due giovani napoletani dopo un inseguimento in auto.