I Maneskin tornano a esibirsi insieme sul palco di Sanremo 2027, tre anni dopo aver interrotto la loro attività musicale in modo temporaneo. La band ha deciso di riunirsi per questa occasione, suscitando l'interesse dei media e dei fan. La partecipazione alla manifestazione rappresenta un ritorno ufficiale sulla scena dopo un periodo di assenza. La loro presenza è stata annunciata e confermata in anticipo, attirando attenzione su questa riunione.

Un ritorno tipo quello degli Oasis o di Al Bano e Romina. IManeskin dopo tre anni dalla scomparsa dalla scena musicale collettiva, scelgono di salire nuovamente sul palco tutti insieme.A dare l’annuncio è statoFiorellodurante il suo programmaLa Pennicanza, nel quale ha raccontato dell’incontro agli Internazionali di Tennis a Roma con alcuni membri della band. Era il 2024 quando I Måneskin decisero di prendersi una pausa delle attività collettiveper dedicarsi ai progetti da solisti. Ma oggi qualcosa cambia e a dirlo è Fiorello. Il comico durante il suo programma racconta di aver incontrato agli Internazionali d’ItaliaEthan Torchio,batterista della band eThomas Raggi,chitarrista del gruppo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Maneskin tornano insieme sul palco di Sanremo 2027

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