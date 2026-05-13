Colorata Cena | Mascia Mai diremo che è una pagliacciata
Durante una serata pubblica a Genova, una rappresentante ha dichiarato che l'evento ha lo scopo di sensibilizzare e condividere valori contro ogni forma di discriminazione. Ha sottolineato l'importanza di manifestare solidarietà con le comunità provenienti da paesi in cui l'omosessualità è ancora considerata reato, con pene che vanno dalla detenzione all’ergastolo o alla pena di morte. La partecipazione di diverse comunità ha arricchito l'iniziativa.
"Sia l'occasione per sensibilizzare, condividere percorsi valoriali e manifestare contro ogni discriminazione insieme con tutte le comunità benvenute a Genova da Paesi che ancora oggi puniscono l'omosessualità come reato con pena di morte, ergastolo e detenzione".Sul tema della Colorata Cena per.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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