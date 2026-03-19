Nell’ultima puntata di «The Nikki and Brie Show», le Bella Twins hanno annunciato di aver firmato contratti biennali con la WWE. Nikki Bella ha dichiarato che, quando lei e Brie decideranno di lasciare la federazione, probabilmente non avranno l’opportunità di farlo in modo simile a John Cena e AJ Styles. Le due sorelle hanno condiviso questa informazione durante la trasmissione.

Nell’ultima puntata di «The Nikki and Brie Show», le Bella Twins hanno rivelato di aver firmato contratti biennali con la WWE. Brie Bella è tornata in WWE alla Royal Rumble, per la prima volta dal 2022. Il nuovo contratto delle Bella Twins è entrato ufficialmente in vigore in occasione della Royal Rumble 2026. Di seguito è riportato ciò che Nikki e Brie hanno detto riguardo alla firma dei nuovi contratti con la WWE: “Per quanto mi riguarda, non credo che tu Brie ed io avremo mai quel momento finale di ritiro che hanno avuto John Cena e AJ Styles. Siamo onesti, gli uomini ce l’hanno, giusto? Non credo che io e te riusciremo mai a viverlo, ma mi piacerebbe tantissimo perché so bene che il contratto che abbiamo firmato prevedeva un accordo biennale a partire dalla Royal Rumble. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nikki Bella: “Quando io e Brie diremo addio alla WWE non credo avremo modo di farlo come John Cena ed AJ Styles”.

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