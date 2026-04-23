Adunata Alpini una pagliacciata che blocca la città | bufera sul post dell' ex candidata

Un post pubblicato recentemente ha suscitato molte reazioni sui social network, generando un acceso dibattito tra utenti e esponenti politici. La discussione riguarda l’organizzazione e l’impatto dell’Adunata Nazionale degli Alpini sulla città ospitante, definita da alcuni come una manifestazione che ha causato disagi e rallentamenti nel traffico. La vicenda ha acceso polemiche che coinvolgono diversi commentatori, dividendo opinioni sulla gestione dell’evento.

Un'altra polemica sull'Adunata Nazionale degli Alpini sta animando Facebook in queste ore, a causa di un post che scatenato un aspro scontro politico e social. L'autrice è Lorena Lucattini, già candidata al consiglio comunale per Avs alle ultime elezioni comunali, che nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Adunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits per chi la abita, ma aperta ai militari"Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila presenze attese in città. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Adunata Alpini, una pagliacciata che blocca la città: bufera sul post dell'ex candidata. Adunata degli Alpini, il Comune invita allo smart working: Meno traffico e più facile gestione dei figli a casaFerrante: Ci attendiamo quasi un raddoppio della popolazione, centro e Bassa Val Bisagno saranno le zone più impattate. Beghin: Lavoriamo per ampliare gli orari per le consegne ... genova24.it Scuole chiuse a Genova per l'Adunata degli Alpini, la decisione non piace a Flc CgilUna scelta della giunta per mitigare l’impatto sul traffico urbano ed extraurbano e garantire quindi una mobilità fluida nonostante le restrizioni alla circolazione che toccheranno il centro della c ... primocanale.it