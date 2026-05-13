Il castello di Colobraro sarà aperto al pubblico durante le Giornate dei Castelli, permettendo di visitare alcune zone solitamente inaccessibili. L’iniziativa coinvolge anche un team accademico che contribuirà alla valorizzazione del sito. L’apertura straordinaria mira a favorire la conoscenza del patrimonio locale e a stimolare l’interesse dei visitatori per il borgo lucano. La giornata si inserisce in un calendario di eventi dedicati ai monumenti storici della zona.

?? Punti chiave Cosa si scoprirà visitando i luoghi normalmente chiusi al pubblico? Come influirà questa sinergia accademica sull'economia del borgo lucano? Perché l'università collabora direttamente alla gestione del patrimonio monumentale? Quali segreti della storia locale riveleranno gli itinerari esclusivi??? In Breve Evento si svolge sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Orari di apertura per sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e 16:00-18:00. Michaela Stagno d’Alcontres coordin .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colobraro: il Castello Carafa apre le porte alle Giornate dei Castelli

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