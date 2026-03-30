Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il Castello Alfonsino – Forte a Mare sarà aperto al pubblico. Saranno organizzate visite guidate che permetteranno di esplorare uno dei principali monumenti della zona brindisina. L'apertura è prevista per entrambe le giornate, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino questo complesso storico.

Le visite, della durata di circa un’ora, offriranno un percorso completo all’interno del Castello, permettendo di apprezzarne le caratteristiche storico-architettoniche e, in particolare, i più recenti interventi di restauro che stanno progressivamente restituendo piena leggibilità e fruibilità al sito.Il Castello Alfonsino – Forte a Mare sarà inoltre accessibile tutti i giorni tramite visite guidate, a conferma di un’offerta culturale continuativa rivolta alla collettività e ai visitatori.Tale programmazione è resa possibile grazie all’Accordo di valorizzazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, diretta dall’arch. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - A Pasqua e Pasquetta il Castello Alfonsino apre le porte ai visitatori

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