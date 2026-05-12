Conversano | il Castello Marchione apre le porte alla nobiltà

A Conversano, il Castello Marchione apre le sue porte al pubblico dopo anni di chiusura, permettendo di esplorare i segreti di questa residenza seicentesca. Un percorso guidato condurrà i visitatori attraverso le stanze storiche e gli ambienti che hanno conservato intatto il fascino di un passato nobiliare. L'accesso alla residenza, fino a ora riservato, sarà possibile grazie a visite organizzate, offrendo un'occasione unica di scoprire un patrimonio storico rimasto privato per molto tempo.

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? Punti chiave Chi guiderà il percorso tra i segreti della residenza seicentesca?. Come si accede a questo scrigno di arte rimasto per secoli privato?. Quali figure storiche della nobiltà incontrerete durante la visita?. Perché questa apertura può cambiare il turismo culturale di Conversano?.? In Breve Visita guidata il 17 maggio alle 10:30 con Alessandro De Luisi e Giancarlo Liuzzi.. Costo ingresso 15 euro con tariffa ridotta di 5 euro per i minori.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 340 339 4708 con indicazione cognome.. Iniziativa inserita in calendario con eventi a Conversano tra maggio e settembre 2026.. Domenica 17 maggio alle ore 10:30, il Castello Marchione di Conversano aprirà le sue porte esclusive per una visita guidata che permetterà di esplorare l’antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conversano: il Castello Marchione apre le porte alla nobiltà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Apertura esclusiva del castello Marchione di ConversanoApertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 17 maggio– ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn’occasione imperdibile per... A Pasqua e Pasquetta il Castello Alfonsino apre le porte ai visitatoriLe visite, della durata di circa un’ora, offriranno un percorso completo all’interno del Castello, permettendo di apprezzarne le caratteristiche... Si parla di: Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano; Conversano, da un deposito riemergono documenti ultra centenari: lo straordinario ritrovamento a Castello Marchione. Conversano capitale della moda: al Castello Marchione l’International Fashion Week 2025Eleganza, creatività e glamour invadono la Puglia: dal 6 all’8 settembre Conversano ospiterà la VII edizione dell’International Fashion Week (IFW), rassegna promossa dalla Camera Nazionale Giovani ... lagazzettadelmezzogiorno.it