Colleferro Legalità droga e violenza di genere I Carabinieri incontrano gli studenti del Polo Liceale Guglielmo Marconi
A Colleferro, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti del Polo Liceale “Guglielmo Marconi” per due giorni di formazione su legalità, droga e violenza di genere. Complessivamente, circa cento studenti hanno partecipato alle sessioni, che si sono concentrate su questioni di attualità e sicurezza. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani su temi che coinvolgono la vita quotidiana e il rispetto delle norme.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Due giorni di formazione, cento ragazzi in platea, temi che scottano. Nei giorni 29 e 30 Aprile, nell’ambito L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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