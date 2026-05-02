Colleferro Legalità droga e violenza di genere I Carabinieri incontrano gli studenti del Polo Liceale Guglielmo Marconi

A Colleferro, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti del Polo Liceale “Guglielmo Marconi” per due giorni di formazione su legalità, droga e violenza di genere. Complessivamente, circa cento studenti hanno partecipato alle sessioni, che si sono concentrate su questioni di attualità e sicurezza. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani su temi che coinvolgono la vita quotidiana e il rispetto delle norme.