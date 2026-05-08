Metapontino agricoltori nel caos | Verri chiede risposte alla Regione

Gli agricoltori del Metapontino chiedono chiarimenti alla Regione riguardo alla gestione dei finanziamenti per i danni causati da grandine e alluvioni. Verri, rappresentante del settore, ha richiesto risposte ufficiali in merito alle modalità di sblocco dei fondi e alle promesse fatte dagli assessori, che finora non hanno portato a risultati concreti. La situazione ha generato un senso di incertezza e disagio tra gli agricoltori della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come sbloccheranno i fondi per i danni da grandine e alluvione? Perché le promesse degli assessori si sono trasformate in paralisi burocratica? Quando arriveranno i rimborsi per la siccità del 2024? Chi risponderà della gestione dei fondi AgriCat ormai insufficienti??? In Breve Assessori Latronico e Cicala avevano effettuato sopralluoghi subito dopo le piogge di aprile. Risorse insufficienti del fondo AgriCat rispetto all'alto numero di domande presentate. Bardi commissario d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metapontino, agricoltori nel caos: Verri chiede risposte alla Regione Notizie correlate Trecento agricoltori senesi a Firenze. Coldiretti: "Risposte dalla Regione"Circa 300 agricoltori senesi di Coldiretti hanno partecipato ieri a Firenze sotto Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, insieme a oltre... Metapontino sotto la grandine: agricoltura in crisi e tensioni in RegioneLe colture del Metapontino hanno subito danni devastanti a causa della grandinata che ha colpito l’area il primo aprile 2026, mettendo in ginocchio... Altri aggiornamenti Si parla di: Richieste di pagamento per passi carrai della Provincia di Matera, Federconsumatori Matera: Cittadini nel caos, subito chiarezza. Maltempo sul Metapontino, agricoltori chiedono risposteRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della consigliera regionale del M5S, Viviana Verri ... basilicata24.it Verri (M5S): gli agricoltori del Metapontino chiedono risposte. Presentata interrogazione al Governo regionaleLa vicenda della giunta comunale di Colobraro giunge finalmente a un punto di svolta che non è solo politico, ma profondamente civile, segnando il passaggio da una gestione anacronistica al necessario ... lasiritide.it