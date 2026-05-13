Codirosso la pizzeria che rimette in moto Pollone

A Pollone, nel Biellese, è stata aperta una nuova pizzeria che si propone di rivitalizzare il centro del paese. La proposta si basa sulla creazione di un luogo di ritrovo condiviso, puntando su un modello tradizionale di ristorazione. La pizzeria si trova in una zona strategica e mira a richiamare clienti e residenti con l’obiettivo di riaccendere l’attenzione verso il cuore del paese.

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A Pollone, nel Biellese, c’è un nuovo indirizzo che prova a rimettere in moto il centro del paese partendo da ciò che in Italia continua a funzionare meglio di molte strategie urbanistiche: una tavola condivisa. Si chiama Codirosso ed è il progetto voluto da Felice Piacenza, aperto l’8 maggio in uno spazio che per oltre quarant’anni è stato legato alla figura di Aurelio Rosso, artigiano conosciuto da tutta la comunità locale. Non un semplice recupero nostalgico, però. Piuttosto un tentativo di trasformare una memoria di paese in un locale contemporaneo, costruito attorno a pizza, cucina conviviale e filiera corta. Il nome tiene insieme entrambe le anime.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Codirosso, la pizzeria che rimette in moto Pollone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La “Camminata rosa” si rimette in moto: la presentazioneTempo di lettura: < 1 minutoAvellino si prepara ad ospitare un importante momento di incontro e solidarietà. John Wick, il franchise si rimette in moto con le riprese del nuovo spin-offDopo il mezzo passo falso di Ballerina, che non è andato benissimo al box-office, il franchise riparte da un nuovo spin-off nell'attesa di capire se...