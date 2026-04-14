La Camminata rosa si rimette in moto | la presentazione

Ad Avellino, si prepara a riprendere il tradizionale evento dedicato alla sensibilizzazione e alla solidarietà femminile. La “Camminata rosa” sta per essere presentata ufficialmente, segnando il ritorno di una manifestazione che coinvolge la comunità locale. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e il supporto alle donne colpite da malattie oncologiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avellino si prepara ad ospitare un importante momento di incontro e solidarietà. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza promossa dal progetto “ The Power of Pink”, insieme al dott. Carlo Iannace. L’evento rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su iniziative di valore sociale e umano, con particolare attenzione alla solidarietà e al sostegno concreto. Durante la mattinata è prevista l’assegnazione dei fondi raccolti attraverso l’iniziativa “ Sette passi per un sorriso Natale 2025 ”, oltre alla presentazione della quarta edizione del progetto “Una luce per la vita”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La “Camminata rosa” si rimette in moto: la presentazione Calcio, il Napoli si rimette in moto ed inguaia la Fiorentina. Notte fonda per Pisa e VeronaNella giornata di sabato 31 gennaio si sono disputati altri tre anticipi valevoli per il ventitreesimo turno (il quarto del girone di ritorno) della... John Wick, il franchise si rimette in moto con le riprese del nuovo spin-offDopo il mezzo passo falso di Ballerina, che non è andato benissimo al box-office, il franchise riparte da un nuovo spin-off nell'attesa di capire se...