Maxiblitz dei carabinieri al Quarticciolo | 11 arresti e oltre 300 dosi di crack e cocaina sequestrate

Nel quartiere Quarticciolo a Roma, i carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone e al sequestro di oltre 300 dosi tra crack e cocaina. I controlli sono stati intensi durante tutta la giornata, con verifiche nelle zone di spaccio e perquisizioni mirate. Sono state inoltre eseguite due ordinanze e un intervento di polizia.

