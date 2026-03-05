Spacciatore in manette In auto aveva cocaina e 1.600 euro in contanti

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Pietrasanta, che durante un controllo hanno trovato in auto cocaina e 1.600 euro in contanti. L’intervento si inserisce in un periodo di intensa attività di pattuglia della stazione locale, volta a monitorare le zone considerate più a rischio. L’arresto rappresenta l’ultimo risultato di una serie di operazioni condotte nelle ultime settimane.

Periodo di grande intensità per i Carabinieri della stazione di Pietrasanta, con l’attività di controllo del territorio che nel giro di pochi giorni ha prodotto ancora una volta risultati significativi, confermando una presenza costante e capillare nelle aree considerate più sensibili. A pochi giorni dall’arresto lungo la Sarzanese dell’autore della cosiddetta " truffa dello specchietto ", i militari dell’Arma hanno messo a segno infatti un nuovo intervento decisivo, questa volta nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, conclusa con l’arresto di un giovane spacciatore, risale a martedì sera durante un servizio di pattuglia lungo via Aurelia nord, vale a dire nel tratto della statale compreso tra Pontestrada e Ponterosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

