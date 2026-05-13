Cocaina marijuana e hashish a Nardò e dintorni | 24 indagati dalla Dda di Lecce
La procura di Lecce ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardante un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L’indagine ha portato all’iscrizione di 24 persone nel registro degli indagati, coinvolte in un’attività di cessione di cocaina, marijuana e hashish. L’operazione ha riguardato principalmente Nardò, con estensioni a Copertino, Merine di Lecce, Nociglia e Castro.
NARDÒ – Un’articolata rete di cessioni di stupefacenti, con epicentro a Nardò ma con diramazioni fino a Copertino, Merine di Lecce, Nociglia e Castro: è quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dalla sostituta procuratrice della Direzione distrettuale antimafia.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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