Cocaina marijuana e hashish a Nardò e dintorni | 24 indagati dalla Dda di Lecce

La procura di Lecce ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardante un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L’indagine ha portato all’iscrizione di 24 persone nel registro degli indagati, coinvolte in un’attività di cessione di cocaina, marijuana e hashish. L’operazione ha riguardato principalmente Nardò, con estensioni a Copertino, Merine di Lecce, Nociglia e Castro.

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